Chanal en calma pese a fervor electoral

Félix Camas/ San Cristóbal

Luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le diera la espalda, Roberto Pérez Rodríguez, electo en un plebiscito, anunció su renuncia al tricolor y su registro a la presidencia municipal por el Partido Mover a Chiapas.

En entrevista, explicó que el pasado domingo 11 de abril, el dirigente estatal del PRI le notificó que no sería candidato de ese partido por no cumplir ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) el requisito de género, y tras ser informado a la militancia “no le pareció el comentario, porque venimos electos de un plebiscito el día 1 de marzo, donde hombres y mujeres, ancianos y jóvenes levantaron la mano por su candidato”.

“La militancia decidió dejar al PRI y cambiarnos a otro partido donde le dan registro a un hombre y afortunadamente en el Partido Podemos Mover a Chiapas nos dieron el espacio, pero fue un consenso, porque el equipo que tenemos se conforma por tres partidos, ellos decidieron y vamos a caminar, agradezco a Justo Tomás Hernández Herrera, presidente del partido, ya estamos inscritos y esperamos que este lunes 18 salga en la lista nuestro nombre, no se movió nadie de la planilla”, abundó.

Dejó en claro que no fue en su totalidad los que continuaron a su proyecto, pero fueron pocos los que se quedaron y que serán abanderados por una mujer como lo dijo el dirigente estatal, “en Chanal hay libertad de partido, religión, siempre y cuando en Chanal los candidatos respeten uno con otros y respeten la ley”.

Pérez Rodríguez aclaró que la molestia de los militantes o ex militantes del PRI, es que es el tercer proceso electoral que les han intentado imponer a una candidata mujer; “en el 2015 fue igual, en el 2018, y ahora en este 2021 de última hora bajan al candidato y esa fue la molestia, se sintieron engañados, porque el mismo dirigente Rubén Zuarth autorizó el registro y de planilla, si sabía cómo venía el tema de género, por qué lo permitió”.

Subrayó que como muestra a la civilidad, platicó con el dirigente del PRI en Chiapas y ya han limado las asperezas y la gente de Chanal ya está en calma “y entender que en la política a veces no se da y no estamos obligados a militar en un partido donde no respetan la decisión de un plebiscito, una de las razones”.