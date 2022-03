Concluye cómputo de diputaciones

M de R / Diario de Chiapas

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas informó que ya concluyó el escrutinio y cómputo del 100% de las 6 mil 469 actas en el estado, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2020-2021, en el que se registró una participación ciudadana del 61.3%.

Luego de más de 48 horas de trabajo continuo en los Consejos Distritales del INE, se contaron los 2 millones 235 mil 057 votos de ciudadanas y ciudadanos que participaron en la Jornada Electoral.

El número de personas registrado en la Lista Nominal fue de 3 millones 659 mil 796 ciudadanas y ciudadanos y el 61.3% ejerció su derecho al voto.

En casillas básicas, contiguas, extraordinarias y mesas de escrutinio, se emitieron 2 millones 228 mil 284 votos, mientras que las casillas especiales recibieron 6 mil 773 sufragios de Mayoría Relativa y 9 mil 758 de Representación Proporcional.

En tanto, 140 mil 040 votos, que representan el 6.2% del total, se declararon nulos, así como 2 mil 078 votos de candidaturas no registradas, que representan el 0.09%.

Un total de 3 mil 471 actas fueron reabiertas y recontados los votos, lo que representa el 53.43% por ciento del total; 4 actas (0.0616%) no fueron recibidas por casillas no instaladas y 91 (1.40%) actas no se recibieron por paquetes electorales que no llegaron a la sede del Consejo Distrital.

De acuerdo con las actas computadas, el número de distritos que obtuvieron partidos políticos y/o coaliciones es el siguiente: MORENA, 3; PAN-PRI-PRD, 1 y PVEM-PT-MORENA 9.

Por su parte, el INE México resaltó que los cómputos distritales confirman que los votos se contaron bien por parte de la ciudadanía la misma noche de los comicios y fueron debidamente registrados a través de los sistemas de resultados preliminares como el Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)