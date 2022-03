Constructora de Laparra no acata recomendación

Álvaro López/ Huixtla

Por lo menos 500 estudiantes de la escuela primaria urbana con clave 07DPR0299O, ubicada en el centro de esta ciudad, corren peligro si ingresan a los interiores, porque ésta presenta infinidad de fisuras y recientemente fue construida por una de las constructoras propiedad del alcalde con licencia y otra vez candidato a la alcaldía por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, José Luis Laparra Calderón.

Según el dictamen emitido por la Secretaría de Protección Civil No. SPC/IGIRD/DIAR/OD/23/2019, fechado el 22 de noviembre del año 2019 y que hasta el momento de la publicación de la presente (Ya a más de dos años) el constructor no ha enmendado los errores, las y los niños, personal docente y directivo no deben ingresar a la misma por las recomendaciones que emite la instancia correspondiente.

Protección Civil emite y dictamina la siguiente recomendación después de realizar los estudios minuciosos y pertinentes: La escuela primara Lic. Adolfo López Mateos ubicada en la calle Abasolo esquina Iturbide del barrio San José colonia centro, se considera dada la atención y servicio que presta dicha institución y tomando en consideración los argumentos hidrometereológicos, hidrológicas, geológicas y estar ubicada en la franja sísmica “D” DE RIESGO MUY ALTO sin embargo ésta puede minimizarse si se le da la atención inmediata o sea si se corrigen los errores de construcción. Pero hasta la fecha dicho constructor ha hecho caso omiso a este mandato.

Las fallas en el momento de la construcción e inexperiencia del arquitecto de nombre José Isaí de León Díaz, actualmente director de Obras Públicas de este municipio provocan monumentales riesgos para los educandos, maestros y padres de familia y no hacen nada por enmendarlos y por el contrario el dueño de dicha constructora, Laparra Calderón, busca reelegirse por otros tres años más, por lo que los padres de familia piden a las autoridades del nivel estatal como federal llamar a cuentas a este mal servidor público y le finquen responsabilidades.