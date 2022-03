De docente a delincuente

Álvaro López/ Huixtla

El docente Noel Iván Ortiz Pérez fue demandado ante el Ministerio Público por varios miles de pesos, ya que quiso estafar al profesionista Gabriel Rizo Díaz, por lo que la autoridad correspondiente lo notificó por tercera ocasión y de no presentarse ante la instancia podría ser remitido al penal número 7 en este municipio.

El agraviado publicó lo siguiente en redes sociales: “Creí que era mi amigo y resultó un vulgar bandido. Familia y amigos, mil disculpas que publique esto pero me veo en la necesidad de hacerlo y si es necesario lo haré todos los días en los diferentes medios de comunicación.

Ya hace más de un año llegó a mi casa el Sr. Noel Iván Ortiz para darme los pésames por la muerte de mi hijo, por eso le confié y me dijo que me iba a ayudar con un trámite y resultó que se agarró la paga. Nunca pensé que se fuera a aprovechar de mi dolor.

Desde hace más de un año me viene evadiendo y no se hace responsable.

Mañana es el último citatorio ante el MP para obligarlo a que me pague ya que en los anteriores irresponsablemente no se ha presentado. Pues tengo todas las evidencias.

Me he enterado que ha hecho costumbre eso, por ello convoco a todos los que han caído en sus mentiras a que juntos hagamos una denuncia, yo ya hice la mía pero podría ayudar a quienes los han engañado. Así que me pongo a sus órdenes”.

Padres de familia de la escuela primaria “Lic. Adolfo López Mateos” dieron a conocer que Ortiz Pérez dejó abandonada el aula para hacerse cargo como titular del Registro Público de la Propiedad (instancias en donde por muchos años cobró doble salario) y de éste último lo corrieron tiempo después.

Actualmente, sin dar clases está dedicado a la política cobrando salarios sin devengarlo. Y para complementar indicaron suman varios miles de pesos las deudas que mantiene con padres de familia de esa institución educativa.