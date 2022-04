Demandan a ex síndico de Simojovel

M de R / Simojovel

Gilberto Martínez Andrade, ex síndico de Simojovel y aspirante a la candidatura por la presidencia municipal por el PVEM, está por enfrentar más de 13 demandas en su contra. La primera fue presentada por su ex pareja Deysi Penagos, con quien engendró una niña, de la cual se desentendió desde hace más de 8 años. Con llanto y un nudo en la garganta, la demandante detalló su situación ante los medios.

“Quiero manifestar ante ustedes que he presentado formal denuncia ante el Juzgado de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para exigir a Gilberto Martínez Andrade el reconocimiento de paternidad en favor de nuestra hija que actualmente tiene 8 años. Jamás se ha hecho responsable, eludiendo reconocerla como hija legítima a pesar de tener el conocimiento de su existencia”.

“Debido a la situación precaria en la que ahora me encuentro, vengo a exigirle que se haga responsable de la paternidad de mi hija, para lo cual exijo el otorgamiento de una pensión alimenticia de manera retroactiva a partir de la fecha de nacimiento de la menor, además que se le proporcione el apellido Martínez, que corresponde al demandado”, agregó.

La demandante asegura que fue objeto de represalias por parte de Martínez Andrade y su esposa, que la obligaron en su momento a alejarse de todo, trabajo, familia e incluso del municipio en el que habitaba. Detalló que ambos la amenazaron, “en su momento fueron amenazas para que no intentara nada legal porque él tenía los medios para que no pasara nada, recibí agresiones verbales por ambas partes, incluso en una ocasión, la actual presidenta municipal de Simojovel me prohibió circular en una calle de la colonia donde vivíamos”.