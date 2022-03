Denuncian irregularidades en el CERSS 5

Óscar Gómez/ San Cristóbal de Las Casas

German y Abraham López Montejo, de la organización La Verdadera Voz del Amate denunciaron Amenazas, hostigamiento y discriminación por parte de las autoridades del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal.

En un comunicado explican que tras recibir humillaciones y falta de atención por parte de la autoridad y ante el miedo de ser agredidos por otros presos que se encuentran en el Área Verde, declararon que, a conocimiento de los directores anteriores, existe una certidumbre de que son personas pacíficas que respetan a las autoridades y sus elementos, y siempre en búsqueda del diálogo ante alguna anomalía.

“Nosotros valemos igual como la gente mestiza, y así como las autoridades, también tenemos derecho de recibir apoyo del centro penitenciario”. Explicaron que, por un malentendido con el encargado del centro, Giovani Ramos Morales, comenzaron a ser ignorados, “esto debido a que no le compran agua purificada a un particular, ya que le reprochaban que se trata de un derecho humano”.

Y tras el ingreso de un penitenciario de nombre Gerardo, miembro de una pandilla a quien señalaron como el iniciador de la riña del 19 de noviembre que culminó con dos fallecidos, solicitaron que, por las faltas de respeto, robo de sus pertenencias y en búsqueda de su integridad, fueran trasladados a un área que cuenta con mayoría indígena.

“Fuimos a hablar con el alcalde Pablo Mendoza Morales y no nos hizo caso, le explicamos cómo está el problema y nos dijo: ‘hagan lo que quieran, pues no me perjudica en nada’. Y que si nos quieren romper la madre, no le importa si pasa algo”, expusieron.

Denunciaron que en el Área Verde sufren humillaciones debido a su condición, “le dijimos al director: ‘Nosotros queremos estar tranquilos con otros compañeros indígenas, nos entendemos por ser indígenas’”.

Finalmente dejaron en claro que sólo buscan tranquilidad y paz ante los atropellos de las autoridades y las demás personas privadas de su libertad.