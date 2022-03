Destaca chef de SCLC

M de R/ Diario de Chiapas

La única mexicana considerada por Basque Culinary Center en su lista 50 Next, de jóvenes que dan forma al futuro de la gastronomía a nivel mundial, es Claudia Albertina Ruiz Sántis, egresada de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

La organización detrás de The World’s 50 Best Restautants y The World’s 50 Best Bar presentó la lista 50 Next para inspirar, empoderar y conectar a la próxima generación de líderes, de 35 años o menos, del panorama de la gastronomía y bebidas; desde productores y educadores hasta creadores de tecnología y activistas.

Para representar la diversidad de la escena gastronómica mundial, se analizaron más de 700 solicitudes internacionales de chefs de 34 países en seis continentes.

La entrega de los reconocimientos correspondientes se realizará en la región de Bizkaia, País Vasco, en el norte de España, el Host Destination Partner oficial de 50 Next.

En entrevista con Rafael de Jesús Araujo González, secretario académico de la UNICACH, y Deysi Berenice Acosta Santiago, coordinadora de Egresados, Ruiz Sántis detalló que es su trabajo como chef y promotora de sus tradiciones lo que le ha hecho figurar como una de 50 jóvenes promesa que representan una visión multidisciplinar, integradora y contemporánea en el mundo.

Admite que esta experiencia y otras en su trayectoria forman parte de un aprendizaje, de una escuela y de una universidad destacada, como es la Unicach; tanto de manera profesional como de manera personal.