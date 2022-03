Díaz se reúne con militantes

M de R/ Reforma

El consejero nacional y secretario de Organización de Morena en Chiapas, Jorge Horacio Díaz Guillén y Martha Carballo Sanjeado, consejera estatal y coordinadora del Distrito 4, se reunieron en la ciudad de Reforma, Chiapas, con coordinadores territoriales, consejeros estatales y los coordinadores de los municipios de Juárez, Pichucalco y Reforma.

En dicha reunión, se informó sobre los lineamientos para la afiliación y sobre el proceso de la revocación de mandato, de igual forma, los coordinadores de Reforma, Juárez y Pichucalco manifestaron su inconformidad sobre la actuación de los órganos de representación de este partido, de no haberlos tomados en cuenta en la elección de los candidatos que participaron en el proceso anterior inmediato y solicitan que se lleve a cabo la renovación de la dirigencia, en la que hay espacios acéfalos en el comité ejecutivo estatal, el cual ya tienen seis años en funciones, cuando el estatuto sólo marca una función de tres años.

Piden unidad entre militantes para estar informados y exhortar a los militantes que se reúnan periódicamente para analizar y cumplir como lo establece el estatuto.

En uso de la palabra, Martha Carballo informó “que los resultados del pasado proceso electoral en el distrito nos fue mal, tan solo tres alcaldías se ganaron de los 23 municipios de conforma el distrito 4, pero reconocen que a tres años del triunfo de nuestro movimiento se ha perdido el trabajo constante con las bases y que el día de hoy nos comprometemos a iniciar los trabajos de organización atreves de la dirección del grupo de consejeros y fundadores de morena, estamos cansados de simulaciones de grupos que solo buscan espacios políticos, se comprometen a reforzar los esfuerzos en las estructuras operativas en todos los municipios”.

Horacio Díaz Guillén reconoció que la inconformidad de los militantes es la constante en todo el Estado, reconoce que faltó comunicación con las bases, se polarizó esa organización de militantes y simpatizantes que permitió ganar contundentemente en la elección presidencial, y en estos tres años el partido ha estado desarticulado.

“Hoy es importante construir el presente para estar organizado para el futuro, ya iniciamos la rearticulación y reorganizar a Morena”, afirmó.

Con el apoyo de todos militantes y consejeros estatales se seguirá apoyando el proyecto de nación y les recordó que la región norte vivió de cerca el inicio de la lucha de Andrés Manuel López Obrador, por eso la lucha llama a la unidad.

“Aclaro que convoquemos a la militancia no para actos políticos porque no estamos en tiempos electorales, son momentos de organizar desde las bases para no cometer los errores del pasado, seguiremos informando a la sociedad que el proyecto de nación que encabeza el presidente de la república, con el apoyo de Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, la Cuarta Trasformación busca garantizar empleo, educación, salud y bienestar, mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de las juventudes del país a la educación superior, fomento de la economía social y solidaria, la inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo armonizados con programas federales en unidad con el gobierno del estado, lograremos organizar a la militancia del partido”, concluyó.