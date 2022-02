Docentes exigen órdenes de comisión

Janet Hernández Cruz / San Cristóbal

Julián Hernández Gutiérrez, coordinador regional de los Altos de Chiapas del Nivel de Educación Indígena (NEI), dio a conocer que exigen órdenes de comisión conforme a la experiencia y al mérito docente.

Indicó que son 359 maestros a los que se han generado cadena de cambio, “estamos en la disposición de la conciliación de todos los datos porque ya aportamos los expedientes de los maestros”.

Aseguró que han construido una estrategia pedagógica con todos los maestros para el regreso a clases y así atender a los alumnos más vulnerables de la región Altos.

“A través de los diferentes medios se ha informado que la situación cada vez se agrava más por el COVID-19, nosotros no queremos que nos responsabilicen las autoridades educativas por negligencia, sí exigimos regresar a las aulas siempre y cuando se garanticen los materiales de sanitización”.

Agregó que, así como hicieron un decreto para suspender las actividades en los diferentes niveles educativos a nivel nacional, así también, el gobierno federal debe de dar una resolución de cómo retornar a las escuelas, garantizando la integridad física de todos los alumnos y padres de familia.

“Si no hay mejoría en la cuestión del control de la pandemia, no vamos arriesgar a los alumnos, seguiremos trabajando con las estrategias a distancia, donde hay internet será en línea y en donde no con materia didáctico elaborado”, expresó.

Destacó que se tiene una mesa de trabajo este miércoles a las 6:00 de la tarde con la secretaria de Educación Pública y el subsecretario de Educación Federalizada en el Palacio de Gobierno de la capital.

“Solicitamos la intermediación en los trabajos de coordinación con la Secretaría de Gobierno para que no ninguneen en la mesa, habían dicho que el 85 por ciento iba a proceder para darles las órdenes de comisión, sin embargo, a dos meses no se ha logrado ninguna orden”, concluyeron.