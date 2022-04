“El Machete” niega relación con Marcelo

Janet Hernández / Pantelhó

A través de un comunicado, el comandante del grupo armado de autodefensa del pueblo de Pantelhó “El Machete”, negó que el sacerdote Marcelo Pérez Pérez sea el fundador del grupo y afirmó que lo conforman exmilitares.

“Yo soy el comandante Machete, les informo que mi grupo está integrado por exmilitares indígenas que han tenido el valor y la decisión de salvar y de proteger al pueblo de Pantelhó, de entregar sus vidas en los diferentes encuentros de lucha armada contra los sicarios que se habían apoderado del municipio durante mucho tiempo, lo tenían secuestrado con una estrategia astuta en la cual pudieron controlar y tener el poder del pueblo, robando, más de 200 personas asesinadas por Dayly Herrera, el gobierno de las pasadas administraciones lo sabían pero nos tenían en el olvido y en el abandono, ahora esperamos la paz del pueblo de Pantelhó y podamos unir esfuerzos con el gobierno federal estatal y así acabar los malos administradores de Pantelhó”.

Agradeció el apoyo de todas las comunidades y barrios de la cabecera municipal por el valor de enfrentar este mal en el municipio, ahora caminarán juntos para buscar la paz que merece Pantelhó, “nuestro municipio quiere una buena reconstrucción, se lo merece”.

“Tenemos 20 comisionados que están luchando para encaminar el bien de nuestro municipio, aclaro, que los comisionados no dependen del grupo autodefensas el Machete, no le damos ninguna orden porque no nos compete hacerlo, porque nuestra única función como exmilitares es la protección del pueblo en contra de los sicarios, respetamos las leyes del gobierno y que seamos respetados también, pero si, apoyamos a los comisionados que están haciendo su trabajo en beneficio del pueblo”, señaló.

Así también, manifestó su total respaldo al sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ya que actualmente es amenazado de muerte, “esto es totalmente falso, el sacerdote es un mediador para buscar la paz con los indígenas”.

Finalmente, advirtieron que no permitirán la entrada en Pantelhó a Raquel Trujillo Morales, porque es el principal culpable junto con Dayly Herrera de hacer sufrir el pueblo, “pedimos que investiguen a estos sujetos, confiamos en el gobierno federal y estatal que pondrá orden en nuestro municipio, estamos seguros que no permitirá la entrada de Raquel Trujillo y sus seguidores, además el pueblo está seguro que darán la legalidad desde el congreso a nuestro consejo municipal que se ha elegido desde el pueblo y con el pueblo, de lo contrario la gente tomarán otras medidas más fuertes”.