Empresa regia busca sacrificar ganado equino

M de R/ Tapachula

Jorge Ortiz Arévalo, administrador único de la Cooperativa de Consumo Tablajeros la Unión, empresa comodataria del Rastro municipal de Tapachula, dio a conocer que existe acercamiento de una empresa regia, interesada en sacrificar ganado equino en esta localidad.

“Esto se debe a que contamos con todas las condiciones necesarias y sobre todo que se cumplen con todas las normas mexicanas para la maquila de ganado, y esa noticia ha trascendido, por lo que hoy tenemos ese acercamiento con esta empresa, para que sea en el rastro de Tapachula donde se sacrifiquen los caballos, para que ellos se puedan llevar los canales hasta esa ciudad de la república mexicana”, comentó.

Ortiz Arévalo informó que todo el ganado equino que se sacrifique en este Rastro de Tapachula, así como las vísceras y subproductos, serán transportados por esta empresa hacia aquella ciudad de la República, donde le darán el tratamiento correspondiente.

Por otra parte, el gerente general del Rastro, Jorge Amabilis, explicó que una vez concluida la faena con el ganado bovino, se realizará la limpieza de toda el área para dar inicio al sacrificio de todos los caballos que requiera esta empresa con sede en Monterrey.

Este proceso de maquila será realizado en otro horario que no interfiera con el sacrificio bovino, y no exista algún tipo de contaminación cruzada, para ser transportado a la ciudad de Monterrey, por lo que dejó en claro que el Rastro no se hará responsable de ninguna acción subsecuente a la salida de éste.

“En caso de que se concrete este acuerdo, aquí en el rastro únicamente nos vamos a encargar del sacrificio de los animales, cumpliendo con todo el proceso y las inspecciones que marcan las normas oficiales, en un horario posterior a la etapa de sacrificio del ganado bovino”, concluyó.