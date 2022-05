En SCLC, piden anular elección

Félix Camas / San Cristóbal

Los ex candidatos a la presidencia de esta ciudad, Miguel Ángel Morales Zúñiga y Miguel Darío Valdés Galán, se pronunciaron para que la elección del 6 de junio sea anulada y se repita, ya que aseguran cuentan con las pruebas suficientes para que su impugnación proceda en el mismo Tribunal Electoral de Chiapas.

En conferencia de prensa, ambos coincidieron en que si el fallo del Tribunal de Chiapas no favorece al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acudirán a la Sala Xalapa y hasta la última instancia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Hubo compra de votos, acarreo, se buscaron grupos delictivos para presionar, para lastimar, para coaccionar el voto, el sufragio, muchas autoridades electorales saben todo, y si no me favorecen existen otras instancias, donde nosotros en todo caso vamos a conducirnos allá, pero definitivamente no queremos llegar allá, la impugnación está fundada y motivada”, aseguró Morales Zúñiga.

Para Miguel Galán lo más conveniente es que haya nuevas elecciones, aunque reconoció que la impugnación va fuerte, “va con mucha valentía, no nos tiembla el pulso, la mano, no nos vamos a descuidar, haríamos fórmula con muchos más, estamos haciendo el gran equipo de San Cristóbal”.

“Somos ciudadanos responsables, hasta hoy nos manifestamos a salvaguardar el voto de los ciudadanos, no le vamos a quedar mal al pueblo de San Cristóbal está surgiendo el nuevo rostro político para atender a la ciudadanía, no se les olvide está surgiendo un nuevo proyecto político”, finalizó.