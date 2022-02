Exhortan a evitar reuniones masivas

M de R / Diario de Chiapas

Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó la importancia de que la población, especialmente la juventud chiapaneca, mantenga una actitud responsable ante el covid-19, y no realice o asista a fiestas, reuniones masivas o eventos donde haya aglomeraciones de personas, a fin de evitar riesgos de contagios de esta enfermedad tan peligrosa, que incluso puede ser mortal.

“Pido con mucho cariño a las chiapanecas y los chiapanecos, sobre todo a las y los jóvenes, no caer en excesos de confianza, pues de esa forma protegen su propia integridad y la de sus seres queridos. Por favor, no hay que bajar la guardia, cuídate y atiende las medidas preventivas, porque esa es la manera más eficaz de no contraer el coronavirus”, apuntó.

El mandatario subrayó que la entidad continúa en color amarillo del Semáforo Epidemiológico, por lo que es fundamental cumplir con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, respecto al lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar, hacer uso del cubrebocas y extremar precauciones al acudir a centros de trabajo y al llevar a cabo actividades esenciales.

Asimismo, insistió en el exhorto a las personas a que, en caso de presentar algún síntoma de covid-19, acudan a los hospitales especializados en este padecimiento o se comuniquen a los números telefónicos que aparecen en los folletos que proporcionan las brigadas en sus recorridos casa por casa, para recibir atención médica especializada e impedir que la enfermedad se agrave.