Exigen candidato que sume en Morena

Edgar Ruiz/ Ocozocoautla

Los aspirantes registrados para la candidatura a la presidencia municipal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) piden a la dirigencia y a quienes les toque decidir la postulación, para que se busque un candidato que sume al proyecto y logre convocar a las bases, y no a alguien que reste, como ocurrió en las elecciones de 2018.

Reunidos en un conocido lugar de este municipio, los aspirantes acordaron que es momento de sumar a un proyecto de unidad, pues no quieren que Morena vuelva a perder la elección en el municipio con un candidato que no es del agrado de la gente y de los propios morenistas.

Destacaron que, por no poner a un candidato afín a la ciudadanía en la elección de 2018, no pudo ganar ni con todo el arrastre que traía de Andrés Manuel López Obrador, por lo que exigen que no se repita la historia, y se pueda elegir entre los que están comprometidos a sumar al proyecto para ganar.

También están sabedores de otro personaje, quien ya fuera presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional y que ahora busca una candidatura en Morena, quien nunca ha estado comprometido con el proyecto de nación actual y que solo intenta la división del partido.

En la reunión acordaron trabajar a favor de quienes estuvieron presentes en este encuentro, pues creen que antes de una ambición personal, está por encima el tener un proyecto ganador que permita la transformación también del municipio ‘coiteco’.

Consideraron que es momento de acabar con la palabrería y asumir un verdadero compromiso con la gente, logrando acabar con años de gobernantes incapaces y que han terminado por despilfarrar el recurso público, sin un desarrollo adecuado.

Los aspirantes dijeron que no existe división entre ellos, como se ha mal informado, y que es una competencia leal entre quienes quieren ser candidatos de morena, con excepción de los dos personajes antes expuestos.