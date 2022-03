Exigen cárcel para ex edil Jorge Torres

J. Velasco/ Villaflores

Militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se manifestaron la tarde del pasado jueves frente a la Fiscalía de Villaflores Oriente, para exigir que se libere una orden de aprehensión en contra Jorge Torres Grajales, ex presidente municipal del trienio 2012-2015, que según la Auditoría Superior de la Federación adeuda 30 millones 855 mil 431.52 pesos por lo cual ya fue abierta carpeta de investigación.

Los inconformes exigen que la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado libere la orden de aprehensión en contra del ex edil corrupto.

También hicieron un llamado a Morena estatal para que lo retire de los aspirantes a la presidencia municipal de Villaflores, ya que no va acorde con la política pública del propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, de no mentir, no robar y no traicionar.

Agregaron que las manifestaciones continuarán hasta que Morena estatal saque a Jorge Torres de los aspirantes a la candidatura a contender en el próximo proceso electoral, toda vez que Torres Grajales nunca ha sido morenista y pretende aprovecharse del partido comprando la candidatura con el dinero que le ha robado al pueblo de Villaflores.