Exigen destituir a Amador Moreno

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

A partir de una asamblea que reunió a las autoridades ejidales del municipio de Emiliano Zapata, exigieron la destitución del presidente municipal, Amador Moreno, así como la cancelación de la candidatura por el de su hija, Alejandra Moreno Ruiz, que también busca la alcaldía con Partido Verde Ecologista de México.

La reunión se celebró en el domo de la plaza central de la cabecera del municipio, con centenares de inconformes que acordaron desaparecer la única urna que no fue quemada el pasado 6 de junio y que permanecía en el inmueble del Consejo Municipal Electoral del IEPC.

Denunciaron que, durante la jornada electoral del domingo, en el municipio no hubo vigilancia ni de la Guardia Nacional y observaron a algunos funcionarios entrar y salir de las secciones portando mochilas.

“De la quema de las urnas no somos responsables, nosotros alzamos la voz y no fuimos escuchados. Necesitamos que nos volteen a ver y parece que esta es la única manera, porque ese señor a fuerza quiere colocar a la hija y no lo vamos a permitir”.

Evidenciaron que incluso la familia de la candidata del PVEM, ayudó a sacar boletas electorales, “no respetaron ni la ley y lo decimos, nosotros no queremos gente corrupta y si nos vamos a elecciones extraordinarias no queremos que esa familia participe”, dijo el representante del ejido 6 de mayo.

Después, continuaron con las actividades de protesta con un bloqueo en las entradas de la cabecera municipal, una importante vía que conduce a la zona azucarera del estado y a la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez.

“No vamos a quemar la presidencia porque ahí está todo el cochinero del presidente y queremos una auditoría. Las actividades serán pacíficas y sin fines de lucro”, dijo un representante de barrio.

En la pasada visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a la presa de La Angostura, una representación de Emiliano Zapata le entregó un documento donde le dan a conocer las arbitrariedades del edil durante su gestión y en el proceso electoral. Lamentaron que no hubo respuesta.

“Nosotros vamos a hacer cumplir la ley tal y como lo prometió el Presidente de la República, porque gracias a esas promesas es que llegó al poder “.