Falta de transparencia en encuestas de Morena

Félix Camas / San Cristóbal

Militantes y simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunciaron en conferencia de prensa falta de transparencia en las encuestas del proceso interno, para elegir a sus candidatos que aparecerán en las boletas electorales, en la jornada del próximo 6 de junio.

Al término de leer un pronunciamiento, aclararon que no se encuentren en contra de ningún aspirante y apoyarán de forma, mediante el diálogo, a quienes ocupen las candidaturas, pero a unas horas del cierre de registros ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), ninguno había sido encuestado, por lo que piden transparencia y más información sobre el proceso interno de Morena.

“No ha habido suficiente información sobre los mecanismos para elegir a los candidatos a las diputaciones locales y a los ayuntamientos, es lo que se pide, transparencia, que haya más información, qué elementos están tomando en cuenta para la encuesta, en cuanto a la inclusión yo creo que San Cristóbal se merece ser tomada en cuenta y no en el proceso de registro amarren las candidaturas”, comentó Jorge Martínez Gutiérrez.

Cuestionado sobre por qué levantar la voz el último día del registro, contestó que ellos han realizado varios eventos donde se han pronunciado sobre el proceso, “la semana pasada en este mismo local, se hizo un pronunciamiento, un llamado a la unidad y no nos consideraron como interlocutores”.

“De manera personal no he sido encuestado, este grupo de Morena no ha sido tomado en cuenta, por eso se pide transparencia, que se dé a conocer el método, las empresas encuestadoras, hay expresiones de Morena que ya están dando resultados, cuando todavía no son oficiales y eso no va con los principios del partido”