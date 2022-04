Falta legislar bien el uso de bicicletas

Félix Camas / San Cristóbal de Las Casas

La Ley que regula el uso de la bicicleta en Chiapas cuenta con muchas carencias, ya que en lugar de motivar que haya más ciclistas, se limita, ya que carga muchas responsabilidades al usuario, opinó el ciclista urbano, Rogelio Ramos.

En entrevista, indicó que Chiapas ya cuenta con una ley en la materia, producto de una inercia nacional de estar legislando la bicicleta de manera más puntual un poco como se hace con los automóviles, pero desde su punto de vista es una ley más cosmética que efectiva.

“Hace falta regular la ley que todavía le carga muchas responsabilidades al ciclista, eso no abona a la promoción del ciclista, me refiero a aspectos como es el uso del casco, el cual es uno de los aspectos que hemos tratado de contrarrestar porque lejos de promoverlo lo limita, no puedes poner este tipo de condiciones para usar la bicicleta”.

Ejemplificó: “es como si yo te dijera para subirte a un coche solo tienes que usar modelos 2020, entonces por un lado eso y otro que no pasa nada, en el país se mueren más peatones, más automovilistas y ni a uno, ni otro, los obligan a usar casco es más una cuestión de mercadotecnia porque en realidad no te salva la vida, un casco no te va salvaguardar de un impacto contra un vehículo de una tonelada”.

“Es absurdo también pensarlo, existen estas cositas que hay que mejorar, una vez hecho eso, hay que reglamentar, deben haber reglamentos que son responsabilidad de las diferentes municipalidades”, concluyó Rogelio Ramos