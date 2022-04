Horacio Díaz se reúne en Chilón

M de R / Diario de Chiapas

En el marco de la gira para la organización de las estructuras de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en los 123 municipios en Chiapas, el secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal, Horacio Díaz Guillen, se reunió con el Comité Ejecutivo y militantes de Morena en la ciudad Chilón, con el objetivo de informar y evaluar los avances del proceso de afiliación.

El presidente del Comité Ejecutivo informó, en representación de la asamblea, que siguen avanzando en la construcción del padrón de afiliados, conscientes de la importancia e ir preparados para el próximo proceso electoral, señalan que tienen confianza con los trabajos que lleva a cabo la Secretaría de Organización.

La militancia da un voto de confianza después de que la pasada contienda electoral no se respetaron las propuestas de los candidatos que se eligieron democráticamente, en donde el comité estatal no cumplió con la convocatoria e impuso candidatos que no fueron electos por las bases, ni inscritos para participar en las “encuestas”.

“Los militantes y simpatizantes seguiremos apoyando al presidente de la República y a Rutilio Escandón gobernador del estado de Chiapas. El compromiso adquirido con el proyecto de nación de seguir organizando a través de las visitas en las colonias de la cabecera municipal y las localidades en la zona rural, afiliando y re afiliación a muchos ciudadanos que están apoyando al proyecto de la 4 transformación”, afirmó el secretario.

Díaz Guillén seguirá su gira por los municipios del Distrito 8, en los municipios de Frontera Comalapa, Bellavista y Chicomuselo para evaluar los resultados del compromiso asumido en la organización de la militancia en Chiapas.

De igual forma señaló, “la unidad entre los militantes de Morena permitirá construir base importante que permita tener buenos resultados en los próximos procesos electorales y es lo que le conviene a Morena, para que siga siendo un instrumento de lucha del pueblo de México, deben mantenerse los principios y ser respetuosos de los tiempos que marca la ley en la materia electoral. Los consejeros y fundadores de Morena estamos comprometido a informarnos, lo que nos ayudará a desarrollar una estrategia de comunicación política con mayor certeza de las restricciones legales al discurso político en ciertas etapas previas a la elección y de las consecuencias jurídicas de su conducta”.

“Todos tenemos que sujetarnos a las reglas que ha establecido, el IEPC y el INE, porque tenemos que ser muy respetuosos todos quienes están al frente de un organismo político o una responsabilidad para respetar los tiempos que marca la Ley y no incurrir en situaciones que vulneren a la sociedad”, concluyó.