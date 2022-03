Inhabilitarán a aspirante por alcaldía

Enrique Buenrostro/ Diario de Chiapas

De acuerdo con la información del periodista Vinicio Portela, difundida a través de redes sociales, la Auditoría Superior del Estado (ASF) señala que ex alcaldes de Chiapas tienen cuentas pendientes por comprobar de los ejercicios fiscales 2012-2015 y 2015-2018, que en total ascienden a más de 4 mil millones de pesos.

Son más de 40 expedientes de ex funcionarios que tienen carpeta de investigación y que fue turnada a la autoridad judicial para su ejecución.

En el caso de Villaflores, el ex presidente municipal, Jorge Torres Grajales, presenta un adeudo de más de 30 millones de pesos, mismo que ya fue turnado a la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado y la orden de aprehensión saldrá en cualquier momento.

Luego de la información dada a conocer, militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) exigieron que Jorge Torres sea retirado de los aspirantes a la presidencia municipal de Villaflores, ya que no va acorde con la política pública del propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar.

Torres Grajales fue alcalde de 2012 a 2015 y es uno de los precandidatos inscritos por Morena a participar en la contienda por la presidencia municipal y según la ASF adeuda $30, 855,431.52, por lo cual ya fue abierta la carpeta de investigación número 508-101-1301-2020 y en las próximas horas se librará la orden de aprehensión.