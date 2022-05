Inicia vacunación en la región Mezcalapa

Ramiro Gómez / Diario de Chiapas

En los municipios de Tecpatán y Coapilla este viernes inició la aplicación de la vacuna antiCovid-19 de la marca AstraZeneca a la población mayor de 18 años de edad y rezagados, informó el promotor de acción comunitaria del hospital rural IMSS- Bienestar región Mezcalapa, Encarnación Zambrano Morales.

Desde las ocho de la mañana y de manera paralela desde Coapilla y Tecpatán, respectivamente, las y los jóvenes arribaron a los centros de vacunación para recibir la primera dosis de la vacuna antiCovid-19, informó Zambrano Morales.

Dijo que la meta es que nadie se quede sin vacunarse en todos los municipios de la región Mezcalapa, así lo reafirmó desde el municipio de Coapilla, lugar donde se encuentra supervisando la jornada de vacunación.

“Que no se quede ninguno sin la vacuna de esta edad 18 hasta 110, 120 si hay aún todavía quien alcancen esa edad, acompañados con sus familiares, entonces necesitamos trabajar promoción de la salud. Por eso buscamos en Tecpatán con sus localidades que la gente llegue a la vacuna correspondiente”.

Los puestos de vacunación permanecerán este fin de semana en ambos municipios con el fin de lograr la meta que nadie se quede sin la dosis para prevenir la COVID-19.

“Todas y todos trabajaremos a partir de hoy hasta el lunes, no hay pretextos, mucho menos excusas para no recibir la vacuna, aquí vamos a estar esperándolos, tenemos que prevenir que el virus que provoca la COVID-19 ya no se propague. Yo les invito que sigamos con todas las medidas sanitarias porque la pandemia existe aunque muchas personas sean incrédulas, los esperamos a todas y todos a partir de las ocho de la mañana para que se vacunen”, finalizó Zambrano Morales, promotor de acción comunitaria del hospital rural IMSS- Bienestar región Mezcalapa.