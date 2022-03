Inspeccionan mototaxis y crean padrón en Tecpatán

M de R/ Tecpatán

Para poder obtener un servicio confiable y a la vez garantizar la seguridad de los conductores de mototaxis de Tecpatán, personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte realiza la supervisión e inspección física de las unidades de mototaxis.

A los dueños de las unidades se les pide que cumplan con la ley, con el reglamento y medidas como son: no salir de la carretera estatal, quitar las luces en las estructuras, no se permite el polarizado, no se permite tener dentro de la unidad equipo de sonido, no traer canastilla, los conductores deber ser mayores de edad y tener licencia, vestir de manera adecuada.

Así como respetar el horario de servicio que será de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, contar con seguro de daños a terceros, tener tarjeta de circulación y moderar la velocidad.

Se realiza un trabajo coordinado entre el personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte, el Ayuntamiento de Tecpatán que encabeza Jorge Guzmán López y dueños de unidades mototaxis. Todo esto para brindar un mejor servicio a los usuarios de este medio de transporte.