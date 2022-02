Instala DIF “Red de Impulsores”

M de R/ Villacorzo

“El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre el niño que vivía en él y que le hará mucha falta”, con ese mensaje inició el evento de selección del representante del municipio de la “Red Municipal de Impulsores de la Transformación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 2022” que estuvo presidido por la presidenta del Sistema DIF Municipal, Anayeli Padilla Urbina.

Fue en la sala de juntas de la alcaldía municipal, donde 15 niños de diferentes instituciones educativas de entre 10 y 17 años participaron para representar al municipio en la red regional de impulsores de la transformación.

Por medio de una tómbola, las niñas, niños y los adolescentes, sacaron las preguntas para desarrollar las respuestas ante el jurado calificador en la que se evaluaron los criterios sobre los derechos de la niñez.

El jurado estuvo conformado por Anayeli Padilla Urbina, Mileidy Laura de Los Santos Morales, procuradora Regional del Sistema DIF; Eduardo Rivera Arroyo, embajador de los programas “Educatón y tu siguiente paso” y Jorge Luis Arroyo Arce, director del Sistema DIF Villacorzo.

Luego de la ronda de preguntas y respuestas, la niña Kelcey Albores Balderravano, de la Escuela Sec. Técnica. Número 7, quedó como niño impulsor propietario; mientras que Santiago González Alfaro, de la Esc. Prim. Tiburcio Fernández Ruiz, quedó como niño impulsor suplente 1 y Juan Diego Cruz Albores, de la Esc. Prim. 14 de Septiembre quedó como niño impulsor suplente 2.

Durante el evento, todos los niños que participaron recibieron reconocimiento, y en su mensaje, Naye Padilla, reconoció y felicitó a todos los niños y a los padres por educar e impulsar a sus hijos, destacando que la niña ganadora será una digna representante del municipio en otros parlamentos que habrán de celebrarse a nivel regional y estatal.

Aseguró que para ella, es muy importante este programa, porque estos ejemplos de los niños, niñas y adolescentes impulsores de la transformación son los que tenemos que aplicar, toda vez que participarán en diversas actividades a través de las cuales recibirán información para promover su bienestar social, moral y cultural, así como su salud física y mental.

Destacó la importancia de aplicar este tipo de programas de promover la cultura de respeto, valores, equidad y democracia, mediante la difusión de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a través del Sistema Municipal DIF Villacorzo.

Por último, dijo que todos los niños tendrán todo el respaldo del DIF Municipal y se continuará trabajando en equipo para hacer valer sus derechos de la niñez y destacó que las puertas del DIF Municipal están abiertas para toda persona que solicite el apoyo de ésta noble institución.