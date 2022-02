Instalarán cámaras en peligroso crucero

Edgar Omar Ruiz / Berriozábal

Uno de los tramos que mayor número de accidentes registra, es el crucero de Los Pinos o comúnmente conocido como “el crucero de la muerte”, por lo que autoridades han informado que se instalarán cámaras de vigilancia en dicho sitio a fin de esclarecer múltiples sucesos y brindar garantías de seguridad a quienes transitan por dicho punto.

Detallaron que existen accidentes que quedan impunes por no saber las verdaderas causas de los percances o bien, por no conocer a los culpables de estos incidentes, situación que ya no debería pasar una vez que se instalen estas cámaras.

Asimismo, se sabe que este punto es un lugar donde en ocasiones se resguardan vándalos o se han suscitado atracos, por lo que ahora con las cámaras de vigilancia, se prevé reducir este tipo de delitos y dar con los responsables.

Informaron que las cámaras se ubicarán en puntos estratégicos a fin de cubrir el mayor espacio posible de este crucero ubicado en la carretera Tuxtla-Ocozocoautla, siendo el desvío hacia la cabecera municipal de Berriozábal.

Aunado a ello, las autoridades municipales dieron a conocer que también se implementará un sistema de iluminación para dar garantías de seguridad a quienes esperan los autobuses o combis en las paradas de este crucero, toda vez que hay muchas personas que salen de trabajar a altas horas de la noche y se arriesgan a estar en las penumbras en espera de su transporte que los lleve a su hogar.