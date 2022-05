Locatarios alertan enfrentamiento

Janet Hernández / San Cristóbal

La secretaria general de la Unión de Sindicatos de Locatarios del Mercado José Castillo Tielemans (USLO), Rosa Aureliana Estrada García, responsabilizó al presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa y al dirigente de la Almetrach, Narciso Ruiz Sántiz, de lo que pueda suceder en esta central de abastos, ya que podría darse un enfrentamiento.

Dijo que son alrededor de mil 300 locatarios los que se oponen a la reconstrucción del mercado, que la propuesta de ellos es comprar el inmueble para hacer las remodelaciones necesarias con sus propios recursos, “invitamos a las autoridades que los 153 millones de pesos sean invertidos en la mejora, ya que la obra no tiene ningún daño a pesar de los sismos”.

Informó que las autoridades durante años han recolectado de 3 mil 600 a 7 mil pesos por persona o metro, lo que muestra que anualmente la recaudación de un solo mercado es millonaria y que nadie sabe a dónde se va ese dinero, “lo que siempre hemos dicho, es una de las cajas chicas del ayuntamiento, que entran directo a los bolsillos de los funcionarios y que nadie comprueba su egreso”.

Estrada García reconoció que el mercado es insalubre, porque el Ayuntamiento no tiene contenedores, no les brindan servicio de agua y no hay estacionamientos porque todos los ha vendido Narciso Ruíz.

Destacó que es demasiado el dinero que recaudan, “queremos saber en qué lo han invertido, porque aquí no han hecho nada y ahora resulta que se preocupan”, mencionó que están en constante guardia, porque tienen temor a que lleguen a hacerle algo a sus puestos, “Narciso es un ladrón y todos los que estén con el son ladrones, él ha vendido todos los espacios y la autoridad se lo ha permitido”.

Agregó que por las noches también mantendrán vigilancia porque ellos no se saldrán del lugar, además de que las autoridades jamás los tomaron en cuenta, asegurando que es mentira que les hayan levantado un censo.

“A Mariano Díaz Ochoa, no le digo presidente, porque para mí no es presidente, ya que no ha sido capaz de reunirse con nosotros, y nos ha dejado afuera de sus reuniones, así que estamos firmes en nuestra postura y defenderemos lo que es nuestro, de nuestros hijos y nietos”, concluyó.