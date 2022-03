Maestros bloquean carretera a San Cristóbal

Janet Hernández / San Cristóbal

Maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI), realizaron un bloqueo en la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla a la altura del kilómetro 46, ante la llegada del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a San Cristóbal de Las Casas.

Los maestros interceptaron un tráiler para cruzarlo en las vías, quemaron cohetes y llantas, para exigir que la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Federalizada y la Dirección de Educación Indígena, respeten el proceso de regularización para la adscripción a los nuevos centros de trabajo de los maestros.

Agregaron que exigen la entrega de las órdenes de comisión de más de 360 maestros que por antigüedad les corresponde, “a la voz de ya pedimos que se resuelva este tema, estamos aquí para pedirle al presidente que le diga a sus funcionarios ineptos de Chiapas que solucionen esta problemática”.

También aseguraron que si no cumplen con sus demandas no retornarán a clases el 30 de agosto, aunado a que no hay condiciones sanitarias para hacerlo.

Finalmente aclararon que con los corruptos de la dirigencia de la Sección VII no quieren nada, “nuestra lucha es honesta por defender los derechos de los trabajadores de la educación, mientras que ellos firmaron las leyes de la Usicamm, que perjudica a los maestros, somos un contingente de la CNTE histórica y combativa de la sección VII, no tenemos miedo a que nos desalojen”.