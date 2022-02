Mexicanos huyen del crimen organizado

Argenis Esquipulas / Diario de Chiapas

Ernesto Emmanuel Gómez José, originario de Tuxtla Gutiérrez, solicitó asilo político en Estados Unidos debido a las amenazas de muerte que ha recibido por parte de miembros del crimen organizado.

Ahora está solicitando formalmente su asilo con un juez de migración en la corte de Filadelfia.

Ernesto reside en Pensilvania desde finales de 2017, donde se casó con una colombiana, pero mantiene un permiso de trabajo solicitado a las autoridades de migración.

Emmanuel describió su situación como un calvario por el poco avance en materia de seguridad en los últimos años en México.

Entre 2009 y 2014, Gómez José trabajaba en el gobierno de la Delegación Azcapotzalco, él acompañaba a los del área jurídica y a la policía para clausurar fiestas clandestinas.

Derivado de un operativo en 2014, donde se clausuró una fiesta clandestina, empezaron las amenazas contra su persona. Las amenazas las recibió por parte de una persona apodada “El Pollo”, quien lo empezó a amenazar, diciéndole que regresara a su pueblo.

“El Pollo” le dijo que si lo volvía a ver lo iba a matar y recibió algunas agresiones físicas por parte de éste, al no contar con seguro social por trabajar bajo honorarios, fue llevado a un hospital particular, pese a recibir apoyo por parte de sus compañeros de trabajo, vía radio, no fue suficiente. Él renunció y regresó a Chiapas.

En 2017, recibió una llamada, donde lo llamaban despectivamente “indio” o le advertían “sabemos dónde vives” e incluso amenazaron a sus padres. Las intimidaciones siguieron, por lo que decidió refugiarse en el país vecino del norte.

En 2020, en plena pandemia del COVID-19 se registraron 24 mil 271 solicitudes de mexicanos que huyen de Mexico, por amenazas del crimen organizado.