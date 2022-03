Módulos del INE a “reventar”

Silvano Bautista I. / Edgar Ruiz / Edgar Castillo / Diario de Chiapas

Como se esperaba, cientos de ciudadanos tuxtlecos, al igual que en diferentes municipios de la entidad, dejaron de última hora el trámite para renovar o tramitar la credencial de elector, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) fijó como fecha límite este 10 de febrero.

En el caso de la capital chiapaneca, en el módulo de la 15 Oriente y primera Norte, desde las 8:00 de la mañana, cuando abren sus instalaciones, por lo menos unas 250 personas se dieron cita en ese lugar para el trámite correspondiente.

En el lugar, personal del INE luchó contra viento y marea para que los ciudadanos asistentes respetaran las reglas y medidas de salud correspondientes para evitar fuesen sancionados por las autoridades de salud.

En este lugar, se les notificó que todas las personas que acudieron este 10 de febrero podrían recibir una ficha para que fuesen aceptados y de ahí tramitar su credencial de elector. En el módulo de la 15 Poniente se registró un escenario similar a donde acudieron cientos de personas haciendo fila para tal trámite.

En el módulo de la primera norte, entre 14 y 15 Oriente, las filas se alargaban hasta la avenida central. En este módulo, decenas de chiapanecos no lograron concretar su trámite debido a que personal del INE se negó a entregar fichas para atender hoy a los faltantes.

Incluso, uno de los empleados, de forma grosera, no permitió que un ciudadano pudiera realizar su reemplazo del plástico, a pesar de que el usuario explicó que la credencial que tiene no le permite tomar un avión porque en el aeropuerto no lo dejan ingresar.

Municipios como Ocozocoautla, Comitán, Cintalapa, Tonalá y Tapachula, entre otros, no fueron la excepción y registraron una aglomeración de personas que acudieron de última hora a realizar dicho trámite.

En un recorrido realizado por el Diario de Chiapas en estos módulos del Instituto Nacional Electoral se constató la necesidad de los ciudadanos para llevar a cabo el trámite correspondiente para obtener dicho documento que es de Vital importancia para diversos trámites oficiales tanto en dependencias gubernamentales, federales estatales y municipales.

SÍ HAY DISPOSICIÓN EN LA COSTA

El vocal del Registro Federal de Electores del distrito VII, Daniel Domínguez, dio conocer que tienen dos módulos fijos, en Tonalá y Huixtla, y dos módulos móviles en los municipios de Mapastepec y Escuintla.

Explicó que para aquellos ciudadanos que nos les dio tiempo realizar el trámite, el INE autorizó la ampliación para los días 11, 12, 13, 15 y 16 de febrero, donde se extenderá una ficha de Trámite Programado.

Para aquellas personas que requieran solicitar la Credencial de Elector, en caso de pérdida, será a partir del día 17 del presente mes hasta antes de la elección, únicamente en los módulos fijos de Tonalá y Huixtla.

Se hará una Reposición, es decir, una Reimpresión en Papel que tiene su validación para sufragar el voto el día 6 de junio y también para trámites oficiales.