Morena buscará Distrito X

Óscar de la Rosa / Diario de Chiapas

Cintalapa. Martín Ramos Castellanos, originario del municipio de Jiquipilas, quien de 2006 al 2009 fue parte de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, este 2021 buscará ocupar una vez más una curul en San Lázaro.

Entrevistado para Diario de Chiapas, dijo que, sin duda, es él la carta fuerte de Morena para la diputación federal por el Distrito X con cabecera en Villaflores, abarcando también los municipios de Cintalapa, Jiquipilas, Villacorzo, El Parral, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, y Belisario Domínguez.

“Por la experiencia que me acompaña, la capacidad y el trabajo que he realizado en la región de los municipios ya mencionados, me atrevo a decir que soy la mejor propuesta para ser el próximo diputado federal, y seguro estoy que, ante todo, defenderé los colores de Morena y la 4T”, reiteró.

Cuestionado sobre su trabajo como diputado, gestionó obras de infraestructura carretera, puentes, canchas de usos múltiples, centros educativos, en cada municipio del distrito X.