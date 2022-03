Movilizaciones por telebachilleratos

Édgar Ruiz /Ramiro Gómez/Ada Iveth Morales/ Diario de Chiapas

Alumnos, docentes y padres de familia del sistema de educación de Telebachillerato Comunitario realizaron ayer movilizaciones en varios municipios de la entidad.

En Ocozocoautla, tomaron la carretera que conecta con Villaflores, afectando a muchos transportistas y campesinos que usan esta ruta para sus actividades diarias.

En este lugar, los manifestantes dejaron en claro que su movilización es estrictamente al problema en el que se encuentran actualmente profesores de este sistema educativo, en donde afirmaron que tienen más de cuatro meses que no les han pagado.

Señalaron que el gobierno les había prometido iniciar con los pagos el pasado 15 de mayo; sin embargo al no tener respuesta, han continuado llevando a cabo acciones de protesta hasta que reciban su sueldo.

Asimismo dejaron en claro que otras de las peticiones es la no desaparición de este sistema educativo, además de la inversión a las escuelas del nivel de telebachillerato.

Hasta el cierre de esta edición, los manifestantes continuaban con el bloqueo en la vía carretera.

Mientras que, en Copainalá, los inconformes provenientes de Mezcalapa, Tecpatán, San Fernando y Copainalá se manifestaron durante más de seis horas en la entrada de Copainalá sin afectar la vialidad.

Ahí, indicaron que existe un adeudo de cinco meses de salario al personal de esta institución educativa.

Además, pidieron certeza laboral, basificación, respeto a la antigüedad de los docentes, y no al cierre de los planteles educativos. Si las autoridades hacen caso omiso de las demandas justas de las madres y padres de familia de Telebachillerato Comunitario, no saldrán a votar el próximo 6 de junio en toda la zona Mezcalapa, advirtióOfelia Maza Santos, madre de familia.

“Tenemos que recibir todas las soluciones, sino tenemos, están advertidos, no vamos a votar, no vamos a salir a las urnas porque es una injusticia, no es un año ni dos años que estamos sufriendo estos problemas, nuestros maestros sin sueldos, nuestras escuelas en pésimas condiciones, nuestros padres de familia tienen que estar al pendiente de todo para que tengan una educación los hijos, ahora resulta que ni los maestros les están pagando, entonces ya no se puede más, es lo que estamos exigiendo, pago inmediato de nuestros maestros”, mencionó.

Maza Santos comentó que desde el pasado 27 de abril iniciaron sus manifestaciones en apoyo al personal de la escuela Telebachillerato Comunitario, quien afirmó que la lucha es del pueblo, quienes exigen solución inmediata a sus demandas.

Agregó que el Telebachillerato Comunitario fue “creado en el año 2013 con el fin de abatir el rezago educativo, opera en comunidades que tienen menos de 2 mil 500 habitantes. En Chiapas existen 230 planteles ubicados en diferentes comunidades de 77 municipios, en los cuales atienden a 12 mil estudiantes, de ellos 4 mil son indígenas”.

En la Meseta Comiteca Tojolabal, dos bloqueos carreteros tuvieron varados a varios automovilistas.

El primer bloqueo fue sobre la carretera federal San Cristóbal-Comitán, por el Frente Único Nacional de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios en Chiapas.

En esta protesta condenaron las estrategias injustas y arbitrarias de las autoridades educativas y dijeron “No” al cierre de los Telebachilleratos Comunitarios.

Mientras tanto, el segundo bloqueo estuvo en el tramo La Trinitaria-Comitán, a la altura del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), el cual se dio por otras causas y por otro grupo de personas.