Mujeres no denuncian violencia por miedo

En la región Mezcalapa, la mayoría de las mujeres que sufren violencia en sus comunidades no denuncian por miedo y la poca confiabilidad en sus autoridades, afirmó la encargada de la Unidad de Atención a la Violencia de Género de Copainalá, Irma Carolina Gutiérrez Gutiérrez.

Comentó que la unidad tiene como objetivo apoyar a todas aquellas mujeres que sufren cualquier tipo de violencia y sobre todo acompañar para canalizarlas a qué institución acudirá para resolver su situación en la que viven las mujeres de manera frecuente.

“Lo malo de nuestro municipio que no tenemos la cultura de la denuncia, yo sufro de violencia, me maltratan, me acosa pero no hago nada por el dicho de que las autoridades no hacen nada, no va a pasar nada, voy a perder mi tiempo y no, porque nosotros queremos ser portavoces de que las mujeres sepan de que ya está esta unidad y que nada quede impune, por eso se llama de acompañamiento”, apuntó.

Gutiérrez Gutiérrez expresó que las pocas mujeres que acuden para denunciar a sus agresores dejan a la mitad el proceso, desisten del tema con el argumento que no desean que sus parejas sean encarceladas.

“Una denuncia formal hasta que se va a la Fiscalía, si el hombre se tiene que ir a la cárcel, pues se va a la cárcel, y eso es lo que le temen las mujeres”.

Dijo que al inicio, los integrantes de la Unidad de Atención a la Violencia de Género visitaron comunidades distribuyendo información sobre la importancia de denunciar a agresores de mujeres, pero dejaron de hacer por la pandemia que vino a cambiar toda la agenda que tenían contemplado en 2020.

Gutiérrez Gutiérrez dijo que ojalá se normalice para seguir distribuyendo información hacia las comunidades sobre temas de violencia de género, mientras tanto, seguirán atendiendo quejas y denuncias en la Unidad de Atención a la Violencia de Género, ubicado en el corazón de Copainalá.