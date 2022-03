No aceptan imposición

Janet Hernández/ SCLC

Docentes, administrativos y personal de apoyo de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria Manuel Larraínzar de San Cristóbal, manifestaron irregularidades en la resolución de la convocatoria para director de dicho centro de estudios, emitida por la secretaria de Educación Rosa Aidé Domínguez Ochoa, el 26 de julio.

Indicaron que el 3 de septiembre la Secretaría de Educación del Estado emitió un comunicado como resultado de la convocatoria, donde se nombró a la maestra Onelia Hernández Torres, sabiendo que no podía participar en el proceso de selección ya que incumple con el punto 9 de los requisitos.

“El cual a la letra dice no tener pendientes administrativos en puestos anteriores, la maestra aún no ha realizado la entrega-recepción de su ejercicio laboral 2018-2019, como subdirectora administrativa, por ello, no reconocemos el resolutivo de dicha convocatoria”.

Ante esta situación, pidieron la intervención de las autoridades educativas para resolver esta imposición. Así también evidenciaron documentos que fueron enviados a la Secretaría de Educación Pública para que se hiciera la entrega- recepción del periodo administrativo de la maestra Onelia Hernández, pero hasta la fecha no lo ha hecho.