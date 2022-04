No imponer directores, piden

Jorge A. Pérez Pólito/ Tapachula

Docentes de las escuelas preparatorias de Tapachula, manifestaron su rechazo a la imposición de directores externos que pretende hacer en toda la entidad el director de Educación Media Superior, Rafael Ovilla Álvarez, con la anuencia o apoyo de la secretaria de Educación del Estado, Rosa Aidé Domínguez Ochoa.

En rueda de prensa efectuada este martes frente a la Escuela Preparatoria Número 2, los maestros de las Preparatorias Democráticas del Consejo Central de Lucha CCL-40, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado de la Educación, se pronunciaron en contra de las arbitrariedades que pretende realizar Ovilla Ávarez en Tapachula y Huixtla.

Dijeron que en la Preparatoria Eduardo Javier Albores González (T/M) quiere imponer a Miguel Montelongo Orella, en la Preparatoria 3 (ambos turnos) a Daniel Montelongo Orella y en la Preparatoria Alberto C. Culebro de Huixtla, a Alberto Verdugo de la Cruz.

En voz del representante sindical de la Preparatoria Número 2, Carlos Gordillo Palacios, consideraron que las acciones del director de Educación Media Superior obedecen a su ambición por el dinero, la corrupción y venganza, ya que en el el ciclo escolar 2020-2021 exigió la cantidad de 100 pesos por alumno que participó en la convocatoria para ingresar a las escuelas preparatorias, a través del examen de selección.

“Esos recursos que solicitó y exigió, fueran depositados a la cuenta personal de su asesor Jorge Velázquez de Paz. Al negarse los directores de estas preparatorias, amenazó con retener los certificados de esa generación que estaba egresando. Ante esta amenaza, se acordó con los Comités de Padres de Familia acceder a ello para no lesionar a los alumnos que estaban por egresar”, explicaron.

Los docentes solicitaron urgentemente al gobernador Rutilio Escandón Cadenas atender esta problemática y también el cumplimiento del pago total e inmediato de adeudos desde el 2015 a la fecha, la recategorización, compactación y descargas congelados desde el 2015; la basificación de horas pendientes de 2019 a la fecha y la mejor cobertura de servicios médicos.

También se pronunciaron por un No a la nueva ley del ISSSTECH, No a la ley del USICAMM, No a la imposición de directores externos y emanados del USICAMM, y la No aceptación a visitas de autoridades educativas hasta que se cumplan sus demandas.