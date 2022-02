M de R / San Cristóbal de Las Casas

En nuestro gobierno haremos valer los principios de la Cuarta Transformación, prometió el candidato de Morena a la presidencia municipal, Juan Salvador Camacho Velasco.

Durante una amena reunión que sostuvo este viernes con colonos de Plan de Ayala, dijo que el pueblo determinará las obras que serán ejecutadas; además, los recursos serán distribuidos de manera equitativa, para que, mediante ello, la inversión sea realmente en obras de beneficio para todas las familias.

No habrá diferencias ni distingos, tampoco colores y tabúes. Nuestro gobierno será estadista, porque no verá por las próximas elecciones, sino por las próximas generaciones.

El candidato a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas afirmó que asume el compromiso de reivindicar la Cuarta Transformación, porque señaló que la actual administración quedó por debajo de las expectativas de la ciudadanía.

En el próximo gobierno de la auténtica transformación, la confianza del pueblo no será defraudada.

“No queremos simuladores de la Cuarta Transformación, queremos trabajo concreto, compromisos reales, objetivos, que por supuesto vamos a cumplir con nuestros principios: no robar, no mentir y no traicionar”.

Camacho Velasco pidió este 6 de junio votar por Morena, porque ese ejercicio democrático devolverá la esperanza por la auténtica transformación y por el bien común, y votar por el bien común es rechazar a quienes quieren seguir lucrando con las necesidades del pueblo.

El voto tiene que ser razonado, con conciencia y por amor a México, Chiapas y San Cristóbal, y ese voto debe ser para Morena. Vamos a ser el gobierno municipal más votado de la historia y en conjunto daremos una lección a quienes tanto daño han hecho al pueblo, puntualizó.