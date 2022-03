Normalistas montan altar

Félix Camas/ San Cristóbal

Alumnos de la Escuela Normal Indígena Bilingüe “Jacinto Canek” acudieron a la Plaza de la Paz para montar un altar en memoria de Alejandro Tercero Meza y Damián Tercero, ya que uno fue asesinado y el otro desaparecido en otro estado de la República, donde hubo un enfrentamiento entre militares y sicarios de la delincuencia organizada.

Rosa López declaró que ellos fueron víctimas de un asunto donde no tenían nada que ver, ya que, si fueron a otro estado, fue porque estaban buscando mejores condiciones de trabajo, por lo que pidieron justicia y que estos hechos se terminen en el país.

Asimismo, dijo que como normalistas se encuentran inconformes por el intento de reducir el presupuesto hasta un 95 por ciento a las escuelas normales, pero afortunadamente esto no sucedió, aunque advirtió que van a continuar manifestándose para que se respete su derecho a la educación.

“Hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de apoyo porque nuestro problema principal es que no nos han regresado, no contamos con plantilla docente, hasta ahora hemos sacado el promedio con profesores limitados, no tenemos un profesor de acuerdo al mapa curricular o lo que debería ser, estamos en carencia”, abundó.

Por último, pidió al gobierno cumplir sus promesas y “no solo se llenen la boca en las campañas que va a haber mejoras en salud, educación y realmente en el poder no cumplen nada, claro es el ejemplo de Andrés Manuel que decía que se reforzarán a las universidades interculturales y dónde queda el apoyo, estamos en carencias, dónde queda el apoyo”.