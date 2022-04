Ondearon la bandera del ‘arcoíris’ en Cintalapa

Marcos Ramos/ Cintalapa

A las 20:00 horas del pasado lunes, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ iniciaron un recorrido desde la Calle Central y 9ª Sur. Durante la caminata la comunidad bailaba, lanzaba porras y ondeaba con mucho orgullo la bandera del arcoíris.

A esta marcha se dieron cita centenares de personas (hombres y mujeres) que conforman la comunidad gay, mismos que eran observados por vecinos quienes ya los esperaban en las baquetas de sus domicilios.

Los integrantes de la comunidad lucieron sus mejores atuendos, se veían felices por ser como son y pidieron a la sociedad respeto a sus preferencias sexuales.

El recorrido finalizó en el parque central con varios cuadros de baile que muchos de ellos prepararon para esta fecha tan importante, la gente y a pesar de la lluvia, se quedó para observarles y aplaudirles.

Jair Meza dijo que aún le causa indignación emitir su mensaje, porque, “aunque digamos nosotros que estamos en un mundo donde existen derechos por vivir nuestra preferencia sexual de forma diferente, en pleno Siglo XXI aún se sabe de personas asesinadas por ser como son, personas que no les dan empleo por ser así, personas que, a pesar de tener talento, al final, la respuesta es un no”.

“Aun se sabe de hijos que son rechazados en casa por sus padres y hermanos por ser ‘diferentes’, los mismos vecinos o ciudadanos los ven de otra manera por ser parte de la comunidad, y por eso, esta noche nosotros no estamos celebrando al orgullo gay, estamos manifestándonos por vivir una vida digna y libre de burlas de la sociedad”, expresó.

Meza Carrillo culminó diciendo que para que ellos exijan respeto, primero debe existir entre ellos, porque ningún integrante de la comunidad pidió ser como es, ellos no escogieron venir a la vida con estas características, no pidieron nacer así, no querían sufrir con sus familias este tipo de discriminación, “a nosotros nos mandaron a la tierra de esta manera, pero personas como estas, tiene un talento muy bueno para muchas cosas”.