Padres no claudican en su lucha

Ainer González / Diario de Chiapas

La lucha de madres y padres de niñas y niños con cáncer de diversos Hospitales del país, no cesa, pues pese a que el gobierno federal ha reconocido el desabasto de medicamentos, el suministro de éstos no se ha dado en hospitales o ha sido a cuentagotas.

La Asociación Civil, Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con cáncer dio a conocer que en tres años dos mil 190 niñas y niños han perdido la vida, derivado del desabasto de medicamentos oncológicos, no obstante, recientemente el mismo presidente de México indicó al secretario de salud abastecer de todo tipo de medicamentos, incluyendo los fármacos para tratar el cáncer.

Juliana Nucamendi Domínguez, madre de un menor chiapaneco con cáncer, indicó que su primogénito padeció durante el 2021 el desabasto de medicamentos oncológicos en Chiapas, situación que obligó a su familia a comprar los fármacos a precios exorbitantes.

“Mi hijo necesita tratamientos de quimioterapia, hemos buscado en instituciones para poder realizarla pero no todas cuentan con esas posibilidades de los tratamientos, también he buscado los medios para que sea de manera particular pero los gastos son excesivamente carísimos”, dijo.