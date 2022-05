Piden reforzar medidas

Ramiro Gómez /Copainalá

La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas a través del Centro de Salud con Hospitalización de Copainalá invitó a la población a reforzar medidas de seguridad por el aumento casos de contagios de COVID-19 en la cabecera municipal de Copainalá.

Oscar Ribero Gómez, titular del Centro de Salud con Hospitalización de este municipio, expresó su preocupación por el aumento de casos de COVID-19 por la presencia de la variante Ómicron, a la vez que invitó a la población a cuidarse de esta nueva cepa.

Comentó que afortunadamente la campaña de vacunación nacional ha contribuido a que esta nueva variante no sea tan letal como la del inicio de la pandemia del COVID-19.

“Pues al parecer esta cepa Ómicron no es tan agresiva, sí estamos teniendo aumento de casos pero afortunadamente no en el aumento de pacientes en el hospital, no tenemos la saturación en el hospital como lo teníamos anteriormente, no tenemos colas de personas esperando un tanque de oxígeno y eso es muy bueno. Esto es a consecuencia de dos cosas, una, los factores que trae el virus están en mutación y la otra pues la gente está en su mayoría está protegida por la vacunación, también es una demostración que al final de cuentas que ha sido tan polémica en su momento está dando resultados”.

Invitó a la población intensificar medidas sanitarias debido a que muchas personas han dejado de usar sus cubrebocas, el uso de gel antibacterial y evitar aglomeraciones para frenar los casos de contagios de COVID-19 por la cepa Ómicron.

Dijo que la salud es lo primero, por lo tanto, deben contribuir respetando las indicaciones establecidas por la Secretaría de Salud.