Profanan tumbas en Cintalapa

Marcos Ramos / Cintalapa

Derivado de la falta de espacio en el panteón municipal para seguir enterrando a los difuntos, los dolientes aseguran que han encontrado ropa, cabello, zapatos y hasta restos óseos a orillas de sepulturas “recientes”, deduciendo que se han profanado algunas tumbas para poder enterrar a más personas.

Cada tiempo electoral, los candidatos han tenido entre sus propuestas de campaña la creación de un nuevo camposanto, debido a que el que se tiene, cuenta con una sobrepoblación, pero han pasado varias administraciones y la promesa de campaña no se ha cumplido, y en el panteón ya no hay espacio.

Las imágenes más recientes son de unas prendas que están a la intemperie a orillas de una tumba junto a una excavación reciente, lo que confirma que en donde enterraron a un difunto en fechas recientes, ya estaba ocupado por alguien más.

Una familia que no es oriunda de este valle, dijo que ya tenía algunos años de no venir a Cintalapa a visitar a su difunto, y hace pocos días que lo hicieron, la sorpresa fue muy grande al no encontrar la tumba donde ellos suponían que estaba.

A todo esto, es de suma urgencia que la nueva administración pública que está por iniciar sus funciones el 1 de septiembre, tome muy en serio este tema, y a la brevedad posible realice las gestiones necesarias para la creación de otro panteón, que esté vigilado y alumbrado, porque en este, a diario se sabe de robos de puertas, láminas, ventanas, protecciones y hasta la misma flor que los dolientes dejan en las tumbas.