Reactivan módulos del INE

Ramiro Gómez / Diario de Chiapas

Bernabé de Jesús Zamudio Ramírez, Vocal del Registro Federal de Electores de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del INE, con sede en Pichucalco, informa que después de las elecciones del pasado 6 de junio, nuevamente reactivaron los módulos del INE para realizar trámites de inscripción o actualización de la credencial de elector.

Los módulos de atención del INE ubicados en los municipios de Pichucalco, Copainalá, Mezcalapa, Reforma y Rayón, atienden de lunes a viernes con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, respetando todas las medidas sanitarias, comentó Zamudio Ramírez

“Estamos trabajando cuidando el asunto de la pandemia, las medidas sanitarias, que acudan los ciudadanos con su cubreboca, nosotros vamos a seguir aplicando gel antibacterial, la toma de temperatura, respetar la sana distancia y todo lo que tenemos que prever para protegernos y proteger a los ciudadanos”.

Comentó, las y los ciudadanos que tramiten su credencial de elector que ya cumplieron los 18 años de edad requieren de acta de nacimiento original, comprobante de domicilio original no mayor de tres meses y una identificación con fotografía (puede ser la credencial de estudiante) y en caso de no contar con un comprobante de domicilio que es muy común en zonas rurales, deberán llevar dos testigos que pueden ser familiares. Así mismo dijo los que no han pasado a recoger su credencial de elector deberán acudir a los módulos del INE a recogerla en los días y horarios mencionados.

También recordó que las credenciales con terminaciones 19 y 20 tendrán su vigencia el día de la Consulta Popular a celebrarse el primero de agosto, pero después, las y los ciudadanos deberán cambiarla debido a que al día siguiente pierden su vigencia.