Reclaman recursos afectados por lluvias

Ramiro Gómez / Diario de Chiapas

Alrededor de mil 200 personas afectadas por las pasadas lluvias del mes de junio de 2019 en Coapilla, no recibieron los apoyos prometidos de 10 mil pesos y denunciaron que hubo una serie de irregularidades durante el censo efectuado por Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar.

Uno de los afectados por la tormenta tropical Cristóbal, Leonor Patricio Sánchez del barrio San Juan de Coapilla, dijo en voz de los quejosos, que responsabilizan a los Servidores de la Nación, Fabiola García Domínguez y Gladis Patricio Ramírez de haber censado familias que no requerían apoyo, mientras los damnificados fueron excluidos.

“Hay personas que no lo están necesitando verdaderamente, y hay gente que lo requiere. Lamentablemente ese recurso no es destinado para las personas que lo necesitan, los que tienen sus casas sencillas con bastantes dañados por el agua, pero no las tomaron en cuenta”.

Patricio Sánchez dijo que no entienden la actitud de los ‘servidores de la nación’. Además, piden la destitución de los que estuvieron al frente de los censos y los que resulten responsables.

Exigen al responsable de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos visite el municipio de Coapilla para corroborar la denuncia.