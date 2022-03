Reconstruirán la memoria histórica de pueblos zoques

Ramiro Gómez / Diario de Chiapas

Con el objetivo de resguardar los archivos y conservar para construir la memoria histórica de los pueblos zoques, el Ayuntamiento de Ocotepec creó desde el año pasado el Archivo Municipal donde los ciudadanos podrán consultar todas las actividades generadas durante este trienio, dio a conocer el secretario municipal, Isidro Baldemar Ramos Bonifas.

Además, podrán consultar inversión de las obras que se han ejecutado en todas las comunidades y la cabecera municipal de Ocotepec, así mismo, podrán solicitar un archivo digital de los documentos del trienio 2018-2021.

Ramos Bonifas también dijo que esta vez la administración nueva no enfrentará saqueos de computadoras, sillas, escritorios y archivos, como la que padeció el trienio anterior donde encontraron una presidencia de Ocotepec vacía y tuvieron que comprar nuevamente todo el equipo de cómputo y materiales de oficina.

“Hallamos una presidencia cerrada, no teníamos llave de ninguna área, tuvimos que forzar la cerradura, trajimos al notario público, prácticamente no teníamos nada de archivo. No se llevó a cabo el proceso de entrega recepción. De acuerdo a la nueva ley de archivos, ningún servidor público puede llevarse sus archivos a su casa, entonces se está dejando archivo completo de toda la administración”.

Ramos Bonifas dijo que ojalá el municipio sea ejemplo para los demás municipios que se encuentran en este proceso de entrega recepción, y que además encuentren una administración sana sin saqueos y mucho menos con deudas para saldar.

Finalmente, comentó que es una preocupación de todo el equipo de trabajo del actual presidente de Ocotepec y sobre todo sentar las bases para empezar a construir un gobierno transparente a través de la creación y seguimiento del archivo municipal de Ocotepec, donde todos deberán aportar para construir la memoria histórica de los pueblos zoques.