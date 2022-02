Retendrían a delegado

José Sántiz / San Cristóbal

El diálogo evitó que Juan Carlos Trujillo Gutiérrez, delegado del Transporte en Los Altos, fuera retenido por transportistas adheridos a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) del municipio de Chanal.

Y es que la Delegación se negó a que dicha agrupación pusiera en circulación a unidades irregulares que cubren la ruta Chanal-San Cristóbal de Las Casas. En entrevista, Trujillo Gutiérrez dijo que hubo amenazas de que cualquier acto vandálico que se suscitara en Chanal “iba ser responsabilidad de nosotros”.

“La presidenta municipal de Chanal muy firme en sus hechos, manifestó que no podía ser quien avalara un acto ilícito porque eran las personas quienes estuvieran haciendo los actos vandálicos, quisieron salir a trabajar no se les permitió, el grupo concesionado de Chanal se sumó a este esfuerzo, hubo bastante rispidez en la reunión, amenazaron con privarnos de la libertad, no solo a mí, sino a los funcionarios estábamos ahí, pidieron el apoyo de sus demás compañeros”, dijo.

Explicó que un grupo de personas del transporte público del municipio de Chanal respaldado por la COIAC y representado por una persona de nombre Aureliano Pérez, haciéndose acompañar de un abogado que se identificó como el coordinador regional de la CIOAC, Porfirio Gómez, de San Cristóbal, fueron atendidos en la Delegación del Transporte.

Indicó que sostuvieron una reunión con todas las partes involucradas, donde enfatizaron que no van a permitir más unidades irregulares, “estaríamos abonando a la ingobernabilidad y sumándose a grupos irregulares, más de los que ya existen en el municipio, los que ya existen estamos trabajando con ellos para determinar a quienes quizá les corresponde alguna concesión, no podemos seguir permitiendo que este rubro crezca y sobre todo en el desorden”.

Trujillo Gutiérrez, al verse amenazados con ser retenido, pidió el apoyo de las autoridades municipales de San Cristóbal, quienes en todo momento brindaron la protección, a la que se sumaron transportistas unificados de esta ciudad, y quienes se sumaron a evitar algún acto ilícito, y al verse superados los miembros de la CIOAC, optaron por desistir de sus amenazas y retirarse “por la vía sana”.