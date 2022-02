Roban tienda para “cobrar” adeudo

José Velasco / Ángel Albino Corzo

Miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Coordinadora Nacional Plan de Ayala (OCEZ-CNPA) entraron por la fuerza al establecimiento “Novedades Viridiana” y se llevaron la mercancía como forma de pago por un adeudo superior a los 2 millones de pesos.

Fue alrededor de las 21:30 horas del pasado martes cuando abordo de varios vehículos llegó un grupo de personas de la OCEZ-CNPA a la tienda ubicada en la Primera Norte Oriente zona centro de la cabecera municipal e ingresaron por la fuerza para apoderarse de la mercancía.

Sacaron ropa, accesorios y todo artículo de valor que se encontraba en el lugar y lo cargaron en una camioneta Nissan color roja para trasladarlo con rumbo desconocido.

El grupo de personas, encabezado por Elifonso Morales Gálvez, manifestó que en meses pasados Samuel Hipólito López Morales y sus hermanos Arisel y Eliacit, de apellidos López Morales, propietarios de la tienda de ropa “Novedades Viridiana” recibieron la cantidad de 2 millones 068 mil pesos con el compromiso de tramitarles visas de trabajo para los Estados Unidos.

Sin embargo, como pasaron los meses y éstos no cumplieron con el compromiso pactado, llegaron al acuerdo que devolverían el dinero el 15 de mayo del año en curso, pero como no han cumplido y éstos no dan la cara tomaron la decisión de apoderarse de la mercancía del negocio, ya que se sienten defraudados.

El grupo permaneció hasta las 11:40 horas de este miércoles en las instalaciones del negocio y ninguno de los propietarios se presentó para llegar a un acuerdo, por lo que tomaron la decisión de retirase con todo lo de valor que encontraron tomando como forma de pago al adeudo.