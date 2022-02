SCLC continuará creciendo sin orden

Félix Camas / San Cristóbal

Arquitectos de esta ciudad consideran que el crecimiento urbano continuará en un completo desorden, ya que las autoridades municipales se encuentran cerradas a los proyectos presentados por especialistas urbanistas, por lo que durante en la Asamblea Regional de la Federación de Arquitectos de la República Mexicana tocarán ese tema.

En entrevista, Raúl Aguilar Moreno, integrante del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, Sección San Cristóbal, dio conocer que en la ciudad serán anfitriones de la Asamblea Regional, donde participarán arquitectos de Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco, donde se trabajará en el análisis del crecimiento de los colegios.

“Por eso la asamblea se llama Región III, va a haber música, una convivencia, para unirnos más como gremio y manifestar todas las necesidades que requiere cada ciudad, cada población, luego no nos toman en cuenta los arquitectos, a los profesionales del urbanismo, que pudiéramos dirigir, ordenar de manera más correcta el crecimiento de cada ciudad”.

“Lo vemos en San Cristóbal que tristemente se hacen obras por hacer, solo buscando los intereses de algunas personas, que tristemente hay de todas las profesiones, pero hemos tenido la suerte de que se lleve acá esta asamblea y que nos escuchen cuando menos”, agregó.

Aguilar Moreno dijo que en San Cristóbal es muy notoria la falta de autoridad, por eso se ha dado un crecimiento desordenado, lo cual ha complicado la convivencia entre los ciudadanos y se han originado otros fenómenos como la inseguridad.

“La misma población debe participar, pero si hubiera apertura para que todos participáramos como ciudad; el INAH no hace su trabajo como en el área de Santo Domingo y otros edificios, no hay nada que lo regule, pero deberían ejercer autoridad, pero como hay una agrupación mayor no se atreven”, finalizó.