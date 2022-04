Se conmemoró Día Mundial del Autismo

M de R / Villaflores

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se celebra el día 2 de abril de cada año, dependencias como la administración municipal de Villaflores iluminó con luces de color azul inmuebles como el palacio municipal.

Así mismo el Teatro Villaflores y el parquesito Emiliano Zapata, se vistieron del mismo color, como muestra de solidaridad con las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias.

Tras la iniciativa del gobierno del estado a través del sistema DIF estatal, los espacios antes mencionados desde el 27 de marzo hasta el 2 de abril estuvieron iluminados de azul, además esta acción contribuye a dar visibilidad a las personas con TEA y sus familias y a promover la empatía hacia el colectivo.

Las personas con algún Trastorno del Espectro Autista (TEA) suelen tener problemas con la destreza social, emocional o de comunicación, es una condición de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y del funcionamiento cerebral, así lo indica el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

la conmemoración de este día es para hacer conciencia de que el mal existe y para darle una mejor calidad de vida a quienes la padecen.

Los signos de un TEA pueden presentarse en niños y niñas, o en personas adultas, con las siguientes características: no señalar los objetos para demostrar su interés, no mirar los objetos cuando otra persona los señala, tener dificultad para relacionarse con los demás o no manifestar ningún interés por otras personas, evitar el contacto visual y querer estar solos, tener dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos, por mencionar algunos.