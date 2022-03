Se dispara precio de la gasolina

José Cancino/ Tapachula

Este lunes, los precios de las gasolinas en varios municipios de la frontera sur amanecieron ‘por los cielos’, llegando así a cifras históricas en esta región de Chiapas.

Pese al decreto presidencial de zona libre para la frontera con Guatemala, en la cual se estipula la reducción del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 16 al ocho por ciento, los precios de la Magna y Premium no han dejado de escalar desde febrero y en el primer día de marzo han roto récord.

Y es que este lunes la gasolina verde se detuvo en 19.95 pesos en despachadoras de Tuxtla Chico y Cacahoatán, mientras que en algunas de Tapachula rozó los 19.35 pesos.

Sin embargo, la gasolina roja alcanzó los 21.13 pesos en la mayoría de las gasolineras y solo algunas cuantas marcaron los 20.62 pesos.

Según el decreto del gobierno federal, las gasolinas también debieron de haber dado el beneficio fiscal a la población de cinco municipios de la frontera sur: Cacahoatán, Tuxtla Chico, Tapachula, Suchiate y Frontera Hidalgo.

Empero, los empresarios gasolineros han señalado a través de un comunicado que no pueden realizar tal reducción del IVA debido a una falla en el sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT), situación que tomará algún tiempo.

Aun así, señalaron que, pese a no dar este beneficio fiscal a la población de la frontera sur, no incrementarían los precios de los combustibles para contribuir con la economía de las familias chiapanecas, lo cual hasta el momento no han cumplido y los precios siguen en ascenso.

La situación ha provocado malestar también en el gremio transportista, que en breves días emitiría una postura ante el alza en el precio de las gasolinas, lo que repercute en el bolsillo de este gremio, ya que debido a la pandemia el flujo de pasajeros ha disminuido drásticamente, pese al semáforo verde en Chiapas.