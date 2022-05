Se reúne Distrito 4

M de R / Tapilula

El consejero nacional y secretario de Organización en Chiapas, Jorge Horacio Díaz Guillen y la consejera estatal, Martha Carballo Sanjeado, se reunieron en Tapilula con consejeros del Distrito 4 federal y coordinadores de los municipios de Coapilla, Copainalá, Chapultenango, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Ocotepec, Pantepec, Rayón, Solosuchiapa, Sunuapa, Tapalapa y Tapilula.

En esa reunión se dio la información de los acuerdos tomados en el Consejo Nacional y se analizaron los resultados del proceso electoral pasado.

En la reunión, los consejeros del Distrito 4 Federal acordaron que desde 2015 que fueron electos consejeros y dirigencia estatal, no se ha realizado la renovación de la dirigencia en la que tienen espacios acéfalos en el Comité Ejecutivo Estatal, esto ocurre porque no se tiene el presidente del Consejo Estatal, estatutariamente no existe la figura para convocar.

Reconocieron que dejaron de organizar las estructuras del partido, las asambleas informativas que invita Díaz Guillén, en los 13 distritos federales, “pedimos tomar como punto del orden del día informar y exhortar a los consejeros a reunirnos periódicamente para analizar y cumplir como lo establece el estatuto”.

De igual manera, acuerdan que en los resultados del pasado proceso electoral en el distrito les fue mal, pero reconocen que a tres años del triunfo de este movimiento, se ha perdido el trabajo constante con las bases y que el día de hoy se comprometen a iniciar los trabajos de organización a través de la dirección del grupo de consejeros y fundadores de Morena, “estamos cansados de simulaciones de grupos que solo buscan espacios políticos”, por lo que se comprometen a reforzar los esfuerzos en las estructuras operativas en todos los municipios.

Horacio Díaz Guillén reconoció que luego del triunfo de su partido en 2018, se polarizó esa organización de militantes y simpatizantes que permitió ganar contundentemente la elección presidencial, y en estos tres años el partido ha estado desarticulado; entonces, en el estado ya iniciaron la rearticulación y reorganización de Morena, con el apoyo de militantes y consejeros estatales, llamando a la unidad sin simulación.

Aclaró que no están en tiempos electorales, son momentos de organizar desde las bases para no cometer los errores del pasado. Precisó que hace tres años aceptaron que, por el bien de todos, primero los pobres; hoy, a los pobres, la clase obrera, campesina y popular les toca opinar, pedir, participar y exigir el respeto y ejercicio pleno de sus derechos humanos colectivos que se traduzcan en bienestar social y desarrollo humano, paz y convivencia pacífica.