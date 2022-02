Siguen violaciones a Contrato Colectivo

Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas

Ante la reiterada violación al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), como cada inicio de semestre, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas, (Sutunich) pidió al gobernador hacer justicia frente a la situación laboral, pese al reciente cambio en la rectoría, y se les reciba como comité para exponer de forma personal las problemáticas que se viven al interior de la universidad.

En comunicado, el Sutunich explica que las clases debieron iniciar desde el lunes 25 de enero, pero la actual rectora, la doctora Leticia Pons Bonals, retomando la argumentación legaloide de los abogados de la Unich, se negó a reconocer el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente.

Para este semestre, las plantillas académicas se firmaron en desacuerdo, dado que persiste la violación al CCT por las contrataciones irregulares que prevalecen, tanto en la sede central como en las unidades académicas.

En las plantillas académicas, detallan, se presentaron varios agravios que los abogados y la rectoría se empeña en seguir sosteniendo, como la no incorporación de docentes de origen tseltal de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, aun cuando contaban con licencias sin goce de sueldo, pero al solicitar su reincorporación se les negó su derecho, aplicando la norma institucional de manera diferenciada y discriminatoria hacia estos profesionales.

La rectoría prefirió contratar a personal “nuevo” en esa unidad académica vulnerando así los derechos de los trabajadores, ejerciendo racismo y aplicando las normas de la universidad de manera discrecional “aplica para los sindicalizados al Sutunich, pero no para las nuevas contrataciones”.

ARGUMENTAN QUE SIGUE LA TENSIÓN

Las y los trabajadores lamentaron que con la nueva rectoría continúa la tensión en las relaciones obrero-patronales y en el tema de contrataciones irregulares académicas no se abonó al restablecimiento de los derechos de las y los trabajadores con antigüedad y perfil académico.

La secretaria académica, Alma Rosa Pérez Trujillo y la rectora Leticia Pons Bonals recurren al uso de argumentos “que las áreas les entregan información parcializada y que desconocen los procedimientos en la universidad”. Se iniciaron las clases a distancia sin lineamientos académicos, solamente se dan instrucciones de manera verbal. Pretenden cambiar los formatos de las planeaciones didácticas, pero quien informa de los cambios es el jefe de informática de la universidad y no la Secretaría Académica, las vías de comunicación siguen siendo informales.

La rectoría actual hace caso omiso al Contrato Colectivo y a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, pone en riesgo la salud del personal administrativo que está llegando a laborar tres días a la semana en la universidad, sin hacer de su conocimiento a la parte sindical.

“En Chiapas estamos en aumento de las personas contagiadas por la Covid 19, y desde el 11 de enero del presente año, se le hizo de su conocimiento a la rectora de la falta de actualización de vigencia de las pólizas de seguro de vida de los trabajadores y trabajadoras, lo que acrecienta el riesgo en el trabajo, pero las autoridades universitarias sin un plan académico y administrativo, insisten en que los trabajadores administrativos cumplan con sus ocho horas de trabajo”, dijeron.

Además, añadieron, “no comprendemos cómo es posible que se persista con este tipo de agravios, en la que se siguen ocupando plazas sindicalizadas usándolas a favor de la patronal.”

Recordaron que en diálogos con el ex secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, aseguró que buscaría pagar los salarios caídos del 2018, cuando fueron despedidos injustificadamente más de cien trabajadores, administrativos y docentes, pero no cumplió, y aún hay despidos injustificados sin dar solución. “Nada, el secretario se fue a una inmerecida candidatura. Mostró que no es un hombre de palabra”, expresan.