Sin control, la venta de “trago” en Copainalá

Ramiro Gómez/ Copainalá

Blanca Estela Reyes Díaz, propietaria de un cervecentro, afirmó que en Copainalá han proliferado muchas cantinas y bares clandestinos, así como tienditas que no cuentan con licencia para vender vinos y licores, lo que genera una competencia desleal.

Expresó que esta situación genera inconformidad entre los que poseen permiso porque cada año tienen que pagar aproximadamente 20 mil pesos, mientras que quienes operan de manera clandestina no aportan nada para el municipio.

Reyes Díaz dijo que son 20 mil pesos que tiene que pagar ante el Ayuntamiento para vender bebidas embriagantes, que además respeta los horarios establecidos y todas las medidas sanitarias por COVID-19.

“Nosotros cumplimos y estamos en regla y las otras personas no ven esa parte, venden más que nosotros porque hacen ruta y no dicen si tienen permiso o no. A esas personas ojalá lo tengan en la lista porque son los que más hacen el desorden, luego hemos guardado la distancia que nos han pedido pero pagamos la tarifa dos, pagamos nuestros impuestos. Aquí los que están más a la orden del día pues son los clandestinos porque a ellos no los verifican”, manifestó.

Por otra parte, Reyes Díaz solicitó a las autoridades locales de Copainalá que los operativos deben ser integrales, y no únicamente en bares y cantinas, sino también en tienditas y abarrotes porque ahí radica la competencia desleal.

Ante esta inconformidad, autoridades locales informaron que los bares, cantinas y las tiendas de abarrotes que operan sin permiso ya tienen conocimiento elementos de la Fiscalía General del Estado, y será la institución encargada de tomar acciones directas para proceder conforme a ley.